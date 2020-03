FC Nantes : pas de plan anti-Coronavirus pour le derby face au SCO Angers !

true

La France se préparant à rentrer en « phase 3 » pour éviter la propagation du Coronavirus, les rencontres de Ligue 1, de Ligue 2 et de Coupe de France à venir étaient toutes sujettes à être reportées ou jouées à huis-clos. En deuxième division, la Préfecture de l’Oise, l’un des deux principaux foyers français du virus, a décidé de faire jouer à huis clos la rencontre entre le FC Chambly et le Mans FC vendredi soir.

En revanche, que les supporters nantais se rassurent, le derby opposant le SCO Angers et le FC Nantes aura bel et bien lieu le plus normalement du monde le samedi 7 mars prochain à 20 heures au Stade Raymond-Kopa.

En effet, comme le rapporte « Le Courrier de l’Ouest », la Préfecture de Maine-et-Loire a annoncé que la rencontre se jouerait normalement et sans restriction particulière. Aucun arrêté n’est prévu non plus pour empêcher le déplacement des supporters des Canaris. Le match pourrait même se jouer à guichets fermés puisque, ce mardi, il ne restait plus que quelques places en vente.