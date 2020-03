FC Nantes : performances, statut… Charles Traoré fait sa franche autocritique

true

Sur sa saison jusqu’à présent

« Je sais que je peux faire beaucoup plus. J’ai eu des pépins physiques. Je me suis posé des questions. On est des êtres humains. On a tous des coups de mou. Mais il faut savoir être fort dans sa tête et passer au dessus de ça ».

Sur ses doutes à titre personnel

« Je me suis demandé si j’allais retrouver mon niveau réel par rapport à ma blessure (…) Une pubalgie, ce n’est pas simple. On ne sait pas combien de temps cela peut durer, si la douleur ne va pas revenir le lendemain. Est-ce que j’ai retrouvé mon niveau ? Je ne sais pas. En tout cas, je fais tout pour (…) J’ai envie d’être décisif et d’apporter plus offensivement ».

Sur son statut au FC Nantes

« Personne n’est indiscutable. C’est un collectif. Quand le coach fait appel à moi, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. Je ne me considère pas comme un titulaire indiscutable. Tout le monde est important ».

Sur les critiques concernant les latéraux

« Les critiques ? Je ne fais pas attention à ce qui se passe derrière ou devant moi. J’essaie de donner le meilleur possible ».

Sur ses deux ans au FC Nantes

« Je ne regrette pas mon choix. Je suis très bien ici ».