FC Nantes : Pierre Ménès ne voit plus que de « faibles » Canaris

L’embellie du succès à Marseille le mois dernier est passée pour le FC Nantes. Les Canaris viennent d’enchaîner une nouvelle désillusion à Angers hier (0-2) et pointent toujours à une anonyme 12e place du classement de L1 avant les autres matches du week-end.

« Marseille gâche, Nice s’arrache »

Dolberg ferait-il moins bien qu’Icardi au PSG ? Vous avez quatre heures… 🤔😄

Après les durs propos de Christian Gourcuff, Abdoulaye Touré confirme que le doute s’est bien installé dans les têtes des joueurs du FC Nantes. « Tout vient de la tête, mais on pèche à ce niveau, explique le capitaine des Canaris dans L’Équipe. En ce moment, on n’est pas bien. Si on n’a pas conscience de ce qu’on fait, cela va être très compliqué. »

« Angers a signé un 3e succès consécutif en disposant de faibles Nantais »

Pierre Ménès ne s’est pas attardé sur le niveau mental des joueurs du FC Nantes, mais plutôt leur niveau sportif pur et dur. « Dans un match entre deux équipes qui n’ont plus grand chose à craindre et encore moins à espérer, Angers a signé un troisième succès consécutif en disposant de faibles Nantais, affirme-t-il sur son blog. Après une première mi-temps infâme, le SCO a accéléré en début de seconde période et inscrit deux buts coup sur coup, le premier par Bobichon qui a offert le second à Thomas sur coup de pied arrêté. »