FC Nantes : pourquoi le gel de la L1 fait les affaires de Gourcuff

Chaque club est libre de faire ce qu’il veut en ce temps de crise liée au coronavirus. En respectant évidemment le plus possible les mesures sanitaires édictées par le président de la République, et prolongées par la LFP, le FC Nantes va par exemple se recentrer sur le travail tactique pour comber le vide de la compétition.

« On se fixe le 15 avril comme moment théorique de retour au championnat, même s’il n’y a pas de certitudes, et ces quatre semaines d’entraînement seront utilisées pour la régénération sur le plan athlétique, en individualisant car certains peuvent avoir besoin de couper, d’autres de travailler plus, assure Christian Gourcuff à L’Équipe. Et puis, ça nous servira à revoir les fondamentaux sur le plan tactique. C’est comme une mini-préparation qu’on va faire, en diversifiant les activités pour qu’il n’y ait pas de lassitude, avec des week-ends libres pour s’aérer durant lesquels il faut se prémunir de toute sortie. »

Laisser les joueurs dans la nature = risque de contamination

À la place du match contre Nîmes, une opposition interne de 90 minutes aura lieu samedi matin, avant une reprise mardi matin jusqu’à vendredi avec des séances chargées. « Laisser des vacances, laisser huit jours les joueurs dans la nature, ce sont des risques de contamination car les joueurs vont se déplacer et peuvent être confrontés au virus », a observé l’entraîneur du FC Nantes. À noter que l’équipe réserve va elle aussi continuer de s’entraîner à la Jonelière.