FC Nantes, PSG : Halilhodzic met la défaite parisienne contre le Bayern sur le dos de Tuchel

Vahid Halilhodzic, l’ancien coach du PSG et du FC Nantes, estime que les Parisiens ont failli tactiquement dimanche contre le Bayern Munich.

Sur L’Equipe, Vahid Halilhodzic a fait part de sa déception après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions. « Je suis triste pour Paris, c’était une occasion en or, a commenté l’ancien coach du FC Nantes et du PSG. Mais en face il y avait une institution, une équipe qui a fait un parcours exceptionnel, avec plus d’expérience et je pense un meilleur collectif. Le Bayern était mieux en seconde période. »

Kimmich a eu trop d’espaces selon Coach Vahid

Et à Coach Vahid de mettre en avant les difficultés de Kylian Mbappé, d’Angel Di Lmaria, de Neymar, mais aussi celles de Thomas Tuchel et de son coaching à Lisbonne… « À Paris, j’ai vu des joueurs fatigués. Mbappé n’était pas prêt à jouer 90 minutes à fond. Pourtant, quand il avait le ballon, c’était exceptionnel. Di Maria aussi a paru fatigué. Tactiquement, je trouve que les Parisiens n’ont pas assez bloqué le couloir droit et les montées de Kimmich, qui a cherché et trouvé Lewandowski. C’est bizarre ce qui s’est passé avec Neymar, il a manqué de réussite et de simplicité. Ça s’est joué sur peu de choses malgré tout : manque de réalisme et manque de fraîcheur, je crois ».