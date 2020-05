FC Nantes : Raynald Denoueix évoque l’un des grands regrets de sa carrière

true

Entraîneur de la Real Sociedad après avoir quitté le FC Nantes, l’ancien entraîneur regrette de ne pas avoir mieux appris l’espagnol.

Raynald Denoueix n’a entraîné que sept ans au plus haut niveau mais laissé une empreinte indélébile. Avec le FC Nantes, de 1997 à 2001, il a remporté deux Coupes de France (1999, 2000) et un titre de champion (2001) ; avec la Real Sociedad (2001-04), il a failli être champion, faisant longtemps la course en tête avant d’être doublé par le Real Madrid. Et il a ramené les Basques en Europe, ce qui est un petit exploit.

Mais le Rouennais explique aujourd’hui dans L’Equipe que son passage au pays Basque aurait pu être meilleur : « J’avais appris l’espagnol pendant six mois, avec des bouquins et des cassettes, avant de partir à la Real. J’étais pas mal mais c’était très insuffisant. Comment tu fais pour engueuler un vestiaire en espagnol ou faire passer des messages si tu n’as pas vécu dix ans là-bas ? Et si tu n’as pas envie qu’un interprète se mêle à ta conversation ? Si je l’avais parlé couramment, ç’aurait été plus facile ».

Si Denoueix évoque cette limite, c’est justement parce que L’Equipe s’interroge sur la faible présence d’entraîneurs français au plus haut niveau, constatant que la majorité de nos techniciens ont un problème avec les langues étrangères…