FC Nantes : Raynald Denoueix ne veut pas récupérer sa médaille !

true

Les supporters du FC Nantes se sont cotisés pour que Raynald Denoueix récupère sa médaille de champion de France 2001. Mais le technicien n’en veut pas !

La belle histoire continue ! La semaine dernière, Raynald Denoueix a mis aux enchères sa médaille de champion de France 2001 pour lever des fonds à destination du personnel hospitalier de Nantes. Touchés, 469 supporters ont collecté 12.615€ afin de récupérer le précieux objet et le rendre à son propriétaire.

Seulement, l’ancien entraîneur du FCN vient d’annoncer sur France Bleu qu’il ne comptait pas récupérer son bien ! « Cette médaille appartient à tous ceux qui ont participé et il y en a beaucoup, confie l’homme qui a mené les Canaris vers leur huitième et dernier titre de champion de France. Elle leur appartient, elle n’est plus à moi, je l’ai donnée. C’est sympa de l’avoir achetée pour me la rendre mais elle n’est plus à moi. »

« Peut-être que ce sera un symbole et que ça permettra aux gens, dans plusieurs années, de se rappeler qu’en 2020 on a vécu un moment difficile, où on n’était pas bien. Moi, le titre, je l’ai dans la tête. Et ce don, ça me permet de partager ça avec encore plus de gens et je trouve que c’est encore mieux. »