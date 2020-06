FC Nantes, RC Lens, OM – Mercato : Yoann Court élimine quelques pistes !

true

Convoité par le FC Nantes, le RC Lens et plusieurs clubs de L2, Yoann Court, l’ailier de Brest, en fin de contrat, entend poursuivre sa carrière au sein de l’élite.

Yoann Court (ailier, 30 ans) agite beaucoup le Mercato ces derniers jours. 3e meilleur passeur de L1, l’ailier du Stade Brestois est en fin de contrat et il ne prolongera pas en Bretagne, ce qui lui vaut d’attirer les convoitises du FC Nantes, du RC Lens, de l’AJ Auxerre et du SM Caen, tous à l’affût.

Le Stade Brestois arrête les négociations avec Yoann Court https://t.co/d08SYQHOjY pic.twitter.com/ZS2Mhnp2E4 — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2020

Le site MaLigue2 révèle que Nîmes et, à un degré moindre, l’OM, suivent aussi le joueur, mais aussi que Court a décidé d’écarter les offres des formations de L2. « Reste le FC Nantes (qui n’a pas fait d’offres), le RC Lens ou encore Nîmes Olympique mais AJA et Caen fini. L’OM suit le dossier mais de plus loin », indique en effet le média.