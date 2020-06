FC Nantes : Rémy Riou toujours dans le coeur des supporters

false

Alors que les supporters du FC Nantes doivent élire leur onze de la décennie, le poste de gardien de but a trouvé preneur. Rémy Riou a en effet été élu.

Il est aujourd’hui le gardien du Stade Malherbe de Caen (L2). Revenu en France après des expériences mitigées à Alanyaspor et Charleroi. Lui, c’est Rémy Riou, qui, de toute évidence, garde une vraie popularité auprès des supporters du FC Nantes. Ce qui ne paraît guère étonnant quand on sait que Riou a passé six saisons à la Jonelière et permis, entre autres, aux Canaris de retrouver la Ligue 1.

Le FC Nantes, qui demande à ses supporters, sur les réseaux sociaux, de constituer un onze de la décennie a donc déjà trouvé son gardien. Rémy Riou a été élu avec 52% des votes.