FC Nantes : Renaud Emond fonde de gros espoirs… sur Moses Simon !

But : Renaud, vous démarrez votre carrière en France par une victoire à Saint-Etienne, c’est parfait !

Renaud EMOND : Oui. On a joué dans un stade vide. C’était un peu compliqué mais on a fait preuve de beaucoup d’envie. On prend les trois points. Je suis content. En plus, je crois qu’il y a longtemps que l’on n’avait pas gagné à Saint-Etienne.

Vous êtes entré en jeu en fin de rencontre. Comment vous êtes-vous senti ?

Bien. J’étais content d’entrer en jeu. J’ai essayé d’apporter ce que je sais faire.

GOAL @ludo9722 ! ⚡ Appréciez le contrôle déstabilisateur de @Simon27Moses

qui laisse dans le vent son vis-à-vis. 💫 #ASSEFCN pic.twitter.com/ZRKwBCoqOa — FC Nantes (@FCNantes) 13 janvier 2020

Votre intégration se passe-t-elle bien ?

Très bien. J’ai été bien accueilli. Maintenant, les matches vont s’enchaîner et j’espère jouer le plus possible. Ce serait l’idéal.

Qu’avez-vous pensé du match de Moses Simon contre les Verts ?

D’habitude, il joue sur le côté, mais il a été très bon en pointe. Ça ne m’a pas surpris. Il était en Belgique. Je le connais. C’est un excellent joueur. C’est un dribbleur, un passeur. J’espère qu’il va faire quelques assits !