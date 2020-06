FC Nantes : Simon Moses voyait grand pour la fin de saison des Canaris

true

Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, est certain que les Canaris auraient pu jouer un grand rôle si le championnat était allé à son terme.

L’annonce de la fin de saison de Ligue 1 par la LFP il y a quelques semaines a suscité beaucoup de débats. Et laissé une part d’incertitude puisque avec 10 matchs à jouer, rien n’était vraiment joué. Le FC Nantes n’y fait pas exception.

Pourtant, dans des propos accordés à Goal, Simon Moses estiment que les dirigeants du football français ont pris la bonne décision en arrêtant le championnat. « Ils savent qu’ils ne peuvent pas gérer la pandémie, c’est pourquoi ils ont arrêté le championnat, il serait donc injuste de les critiquer ou de dire qu’ils ont fait une erreur. Et s’ils n’avaient pas arrêté le championnat et que les choses avaient empiré ? Le problème aurait été autrement plus grave ».

Néanmoins, cela n’empêche pas Simon Moses de déborder d’ambition. Pour lui, le FC Nantes aurait pu terminer bien plus haut que leur 13e place finale. « Bien sûr que nous aurions décroché une qualification pour une Coupe d’Europe si le championnat avait pu se terminer. Nous avons tout ce qu’il faut pour cela », assure l’ailier nigérian.