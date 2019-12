FC Nantes – SOC Angers (1-2) : Touré est « dégoûté » et ne mâche pas ses mots

true

Le capitaine du FC Nantes Abdoulaye Touré enrage après la défaite encaissée à la Beaujoire par les Canaris samedi devant le SCO d’Angers (1-2).

Le FC Nantes a mal terminé l’année 2019. Les Canaris se sont inclinés samedi à la Beaujoire devant le SCO d’Angers, qui ne s’étaient plus imposés en terres nantaises depuis 52 ans ! Ce revers historique est mal digéré par Abdoulaye Touré, très en colère après la rencontre.

« Tout le monde était attentiste »

« C’est une grosse déception parce qu’il y avait moyen de bien finir l’année. On mène au score. En seconde période, on a tout faux. On leur laisse les espaces qu’il ne faut pas. En contre, on n’était pas équilibrés, a-t-il pesté dans L’Équipe. Tout le monde était attentiste, ce n’est pas ce qu’il faut pour bouger ce bloc-là. Mais s’il ne fallait pas gagner le match, on se devait au moins de ne pas le perdre. »

Interrogé sur ses vacances, le capitaine du FC Nantes avait l’esprit ailleurs. « Franchement, je ne pense même pas aux vacances. Je pense encore au match, a-t-il poursuivi. Je suis dégoûté. Le bilan jusque-là est positif mais je retiens ce match-là. Il y avait largement la possibilité de gagner. »