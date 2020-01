FC Nantes : son poste, la Seleçao, son avenir… Les vérités d’Andrei Girotto

true

Sur son nouveau poste

« J’ai toujours aimé défendre. Même si j’ai toujours joué au milieu ou devant au début, j’ai eu envie de jouer défenseur dès le début de ma carrière. Pourquoi est-ce venu si tard ?Au Brésil, tu commences toujours attaquant. Et souvent au fil des années, tu redescends. Moi je suis donc redescendu milieu. J’ai fait de bonnes saisons au milieu… Je peux jouer au milieu si le coach et l’équipe ont besoin de moi au milieu. Mais aujourd’hui, je suis un défenseur central ».

Sur ses modèles

« Thiago Silva. Mais je l’ai toujours regardé jouer. C’est un grand exemple surtout qu’il est Brésilien. Il y a aussi Marquinhos. Diego Carlos ? Je lui ai parlé au début… Quand il a su que j’allais lui succéder au FC Nantes, il m’a dit de bien garder son poste. Mais il était content que ça m’arrive ».

Sur la Seleçao

« Ça me permet de rêver. Mais il faut continuer de travailler. Une sélection avec l’équipe du Brésil n’arrive pas après deux ou trois matches. C’est le fruit de plusieurs saisons au plus haut niveau. Donc ça passe par de grandes saisons. À Nantes, je me sens bien donc il faut que je profite de ce contexte ».

Sur sa prolongation au FC Nantes

« Je me sens bien ici. Comme défenseur, j’ai le sentiment de progresser et de m’ouvrir de nouvelles perspectives. Avec cette prolongation, je peux travailler sereinement. Tout me plaît ici. Les supporters à la Beaujoire sont toujours avec nous. Toutes les personnes qui travaillent au club sont sympas et je me sens bien ».