Selon diverses publications ibériques, Luis Suarez (Watford) suscite pas mal d’intérêts en Liga. Un problème pour le FC Nantes ?

Cible du FC Nantes et du Stade Rennais, Luis Suarez (Watford, 22 ans) ne sera pas simple à attirer en Ligue 1. En effet, vu sa superbe saison en prêt du côté du Real Saragosse (19 buts en D2 espagnole), le Colombien jouit d’une grosse cote en Liga. Son club de Watford le sait et les Hornets n’ouvriront pas à la porte à moins de 15 M€. Un montant « non négociable » pour les Anglais.

Même s’ils sont freinés par le tarifs, trois clubs de Liga auraient également des vues sur Luis Suarez selon le « Periodico Mediterranio » qui évoque un intérêt de Villarreal, du Bétis Séville mais également de la Real Sociedad. D’après le journaliste Hector Gomez, de la radio « ValenciaVCF », un autre club serait prêt à passer à l’action : le FC Valence.

Problème pour le FC Nantes et leur négociateur préféré Mogi Bayat, qui jouit d’excellentes relations du côté de Watford : un autre poids lourd de la négoce rentre sur le dossier. En effet, le grand Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo et patron de la Gestifute, se serait activé pour aider le club valencian dans son opération…