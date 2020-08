FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : un autre cador espagnol veut Luis Suarez

true

L’attaquant colombien de 22 ans Luis Suarez est suivi par le FC Nantes, le Stade Rennais mais aussi Valence et désormais l’Atlético Madrid.

Ce matin, nous avons relayé l’information d’un média espagnol, assurant que Villarreal, Getafe et le Betis Séville suivaient avec attention le dossier Luis Suarez, buteur colombien sous contrat avec Watford. Un joueur, prêté la saison passée à Saragosse, que le FC Nantes et le Stade Rennais aimeraient également débaucher.

Mais Valence était arrivé en force sur le dossier et se retrouvait même en pole position. Cela grâce au superagent Jorge Mendes, ami du propriétaire du club Ché, qui tente de convaincre les Hornets d’envoyer leur joueur, qu’ils ne lâcheront pour moins de 15 M€, du côté de Mestalla.

Mais d’après le Mundo Deportivo, un nouveau prétendant pourrait doubler le VCF, le FCN ou le SRFC de vitesse. L’Atlético Madrid se pencherait sérieusement sur la question. Les Colchoneros pensaient avoir ficelé l’arrivée d’Edinson Cavani mais le Matador est en route pour le Benfica Lisbonne. Ils chercheraient un attaquant efficace et Luis Suarez répond à leurs besoins. Et s’ils le veulent réellement, pas certain que les Nantais ou les Rennais ont les moyens de les concurrencer.