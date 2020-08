FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : Watford prêt à bloquer Luis Suarez ?

true

Lié à Watford par un actionnaire commun, le directeur sportif de l’Udinese s’est confié sur l’avenir de l’attaquant Luis Suarez, suivi par Nantes et Rennes.

Auteur d’une saison brillante en prêt au Real Saragosse (19 buts en D2 espagnole), Luis Suarez (Watford, 22 ans) commence à faire parler de lui dans son pays d’origine la Colombie. Pas encore international mais suivi par les Cafeteros, Suarez s’annonce également comme un grand animateur du marché estival.

Cité en France au FC Nantes et au Stade Rennais mais également en Italie (Lazio de Rome) et en Espagne (Villarreal, Valence, Atletico Madrid et Getafe), l’attaquant a néanmoins dû rentrer à Watford, le club auquel il appartient et qui vient tout juste d’être relégué en Championship. Annoncé sur le marché en cas d’offre avoisinant les 15 M€, Luis Suarez n’est pas assuré de quitter les Hornets.

Interrogé par la « Radio Caracol », le directeur sportif de l’Udinese, Pierpaolo Marino, dont le club est lié à Watford via un actionnaire commun (la famille Pozzo), a fait quelques confidences sur la situation de Suarez. Selon lui, le club anglais a prévu de conserver Luis Suarez cette saison et de le faire jouer pour viser la remontée en Premier League.