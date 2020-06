FC Nantes, Stade Rennais, OL – Mercato : Moses Simon ne serait pas contre un départ !

true

Si le FC Nantes a fermé la porte à un départ de Moses Simon, l’ailier nigérian ne serait pas totalement insensible à l’intérêt du Stade Rennais.

En conférence de presse mardi midi, Franck Kita, le directeur général du FC Nantes, a clos pour cet été le dossier Moses Simon. « Concernant Simon, on vient de lever l’option d’achat donc on parlera de son départ plus tard, mais pas cette année », a lâché le dirigeant, rassurant sur la volonté des Canaris de poursuivre avec le Nigérian.

Mais quid du joueur qui a signé à Nantes jusqu’en juin 2024 et qu’on sait courtisé par l’OL ou encore le Stade Rennais ? Comme annoncé il y a quelques jours, l’ancien joueur de Levante est vu comme une priorité par les Bretons pour être le pendant de Raphinha dans les couloirs offensifs… Et l’intéressé ne serait pas totalement insensible à passer à l’ennemi.

A savoir si Moses Simon était chaud pour aller à Rennes, la réponse de Manu Lonjon dans son dernier live Twitch est sans équivoque : « Il est chaud pour tous les clubs lui permettant de viser le Top 5 ». Rennes a cette ambition là…