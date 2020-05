FC Nantes, Stade Rennais, OL : Simon Moses a d’autres priorités que le Mercato

La situation de Simon Moses se clarifie au fil des semaines. Désormais, il ne fait guère de doutes que le FC Nantes va lever l’option d’achat de 5 millions d’euros pour l’acheter à Levante. Mais désormais, c’est également la perspective d’un départ immédiat qui se profile de manière concrète.

Après l’évocation d’offres chinoises il y a quelques jours, le journaliste Manu Lonjon a annoncé hier que l’OL et le Stade Rennais espéraient bien racheter immédiatement Simon Moses au FC Nantes. La position du club nantais n’est pour l’instant pas connue dans ce dossier. Quant au joueur, il a franchement d’autres choses en tête que le Mercato.

Ce vendredi soir, l’ailier nigérian a en effet annoncé la naissance de sa deuxième fille, qui est venue au monde le 30 avril. Une excellente nouvelle qui relègue bien évidemment les considérations de transfert au second plan. Tout au moins pour quelques temps.

Glory be to God🙏!!On 30:4:20 God added another princess to my castle 🕺and a special thanks to my👸 @princess_mide27 Words will never be enough to express just how thankful I am that you are my wife i will keep loving and cherish you forever❤👸 pic.twitter.com/pwaywMGPgv

