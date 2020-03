FC Nantes : Touré fait passer un message d’espoir aux supporters

true

Capitaine du FC Nantes, Abdoulaye Touré (26 ans) est confiné chez lui pendant la crise sanitaire. Cela ne l’empêche pas de penser aux supporters des Canaris.

Abdoulaye Touré (26 ans) a confirmé les propos de Cyril Moine : il sue à grosses gouttes pendant la période de confinement. Le capitaine du FC Nantes, comme tous ses coéquipiers, a reçu un programme spécialisé pour garder la forme à son domicile. Selon lui, ce dernier est « court, d’environ une heure, mais intense. »

S’il s’applique à le faire le matin, Touré profite de son temps libre l’après-midi pour se relaxer et notamment se caler devant la série « Vikings. » « Ce n’est pas une situation facile, on aimerait tous se retrouver dans les stades, dans la rue, aller voir des amis ou boire un verre. On doit respecter les normes, glisse-t-il sur le site officiel des Canaris. Il faut ronger son frein et être patient pour passer cette épidémie. On a hâte de reprendre pour pouvoir se défouler, redonner du plaisir aux supporters. »

Au tour d’Abdoulaye Touré de vous donner de ses nouvelles en direct de son domicile 👀 pic.twitter.com/hYlyq9g3xe — FC Nantes (@FCNantes) March 26, 2020

Justement, le capitaine du FC Nantes a tenu à adresser un message aux supporters des Canaris. « C’est une situation historique et délicate mais j’espère que tous ensemble on respecte les règles qui nous ont été données, a-t-il poursuivi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J’espère que vous vous portez bien avec vos familles, que vous prenez soin d’elles et que tout cela rentre dans l’ordre en espérant vous revoir très vite sur les terrains. Continuez de nous encourager le plus possible. À bientôt, allez Nantes ! »