FC Nantes : un ancien attaquant des Canaris balance sévère !

Alors que le Werder Brême est actuellement relégable, l’ancien attaquant du club Ivan Klasnic, passé par le FC Nantes, a durement critiqué son ancien club, dans un entretien accordé à Bild. « Les joueurs doivent avoir honte. Je fais encore mieux à 40 ans », a lâché l’ancien Canari, champion d’Allemagne en 2004 avec le Werder.

Unfortunately, we never played together, but we were wearing the same jersey. I’m praying for you #pray4sala @FCNantes pic.twitter.com/oDH4LynMsn

— Ivan Klasnic (@IvanKlasnic17) January 25, 2019