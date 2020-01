FC Nantes : un attaquant compte bien profiter du couac Coulibaly

true

Ce samedi contre l’Aviron Bayonnais, Bridge Ndilu a connu ses premières minutes de jeu avec le FC Nantes. Aligné durant un quart d’heure, le jeune attaquant arrivé cet été de Laval a vécu un moment dont il se souviendra. « C’est un plaisir de faire son premier groupe et de rentrer en professionnel. Je suis très content et en plus il y a la victoire au bout, tout est parfait. Quand le coach a dévoilé le groupe jeudi, j’étais très content d’y figurer. Ma famille l’était également », a expliqué Ndilu à France Bleu.

Mais le jeune attaquant ne compte pas s’arrêter là et voit plutôt en cette apparition « le moment de montrer de quoi (il est) capable ». Avec un Coulibaly sur le flanc quelques temps, l’occasion est belle de grappiller du temps de jeu. « Je veux faire des groupes en Ligue 1, jouer et marquer des buts en championnat. Mais je sais qu’il y a de très grosses différences entre la Ligue 1 et le National. En Ligue 1, il y a beaucoup plus de rythme et ça se voit. »

Une chose est sûre, le jeune Ndilu semble être apprécié par Christian Gourcuff pour des qualités qui pourraient être précieuses en ce moment. « Le coach Christian Gourcuff m’a dit que j’étais très adroit devant le but, il faut juste que je travaille sur le collectif maintenant. Je prends de ses conseils et offensivement je peux marquer des buts, je peux apporter en un contre un, les prises de vitesse… »