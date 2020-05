FC Nantes : un autre sponsor jure fidélité aux Canaris

true

Un autre sponsor important du FC Nantes a expliqué qu’il ne lâcherait pas les Canaris, même en cette période de crise économique.

Lors d’un entretien à Presse Océan, Waldemar Kita a assuré que le FC Nantes était en bonne santé financière et ne craignait pas la crise liée au Covid-19. Une affirmation confirmée par une récente interview du patron du groupe Synergie, sponsor maillot des Canaris. Et aujourd’hui, sur le site officiel du FCN, c’est au tour de Fabrice Millet, directeur du groupe du même nom, de dire qu’il ne lâchera pas le club en cette période difficile.

« Ce n’est pas une décision très réjouissante, c’est certain. Maintenant, on sait très bien que dans cette situation, l’économie dans son ensemble et les entreprises vont souffrir. Le FC Nantes pâtira lui aussi du contexte actuel. Ce n’est pas une bonne nouvelle mais il faudra que tout le monde se mobilise pour limiter les conséquences de cette crise sanitaire. »

« Restons solidaires et continuons à soutenir le FC Nantes. Personne n’est responsable de cette situation, que ce soit le Club, les entreprises, voire même l’État. Il faut se serrer les coudes pour mieux rebondir la saison prochaine. »