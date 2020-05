FC Nantes : un choix fort de Christian Gourcuff salué par Diego Carlos

true

Désormais au FC Séville, le Brésilien Diego Carlos apprécie de voir son ami Andrei Girotto jouer à son poste de défenseur central.

Transféré l’été dernier au FC Séville, Diego Carlos a été remplacé en défense centrale par Andrei Girotto. L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a en effet estimé que le Brésilien avait toutes les qualités pour assurer au sein de l’arrière-garde et il a vu juste ! Sa belle idée a été saluée par Diego Carlos lors d’une interview sur le site officiel.

« (Il rigole) Je ne suis pas du tout surpris et j’approuve ce choix ! Quand j’étais encore à Nantes, j’avais déjà parlé avec Andrei pour lui dire que c’est un très bon joueur qui peut jouer à différents postes. Une fois, je lui ai même dit qu’il ferait un très bon défenseur central parce qu’il cassait les autres joueurs (rires). Je plaisante, évidemment. »

« Andrei est un bon joueur ballon au pied et il a une très belle qualité de passe, de relance. Il me prenait pour un fou lorsqu’on en a parlé. Mais Andrei est intelligent et on a pu échanger ensemble pour que je le conseille, afin qu’il continue de progresser. Pour moi, Girotto est devenu un grand défenseur central (rires). »