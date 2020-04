FC Nantes : un danger immédiat se profile en cas de reprise chez les Canaris

true

Christian Gourcuff redoute une reprise de la Ligue 1 dans des conditions qui ne seraient pas optimales pour les acteurs. Au FC Nantes, il n’est pas le seul à la craindre.



Christian Gourcuff a un avis bien tranché sur la reprise du championnat. L’entraîneur du FC Nantes privilégie un décalage de la saison dans le temps, pour éventuellement voir un démarrage à l’automne ou début 2021. En cela, il a été rejoint récemment par Jean-Michel Aulas à l’OL.

« Il y a beaucoup d’incertitudes et c’est un peu déstabilisant, a assuré mardi l’entraîneur des Canaris au micro de France Bleu. On fait différents scénarii mais chaque semaine tout est modifié, avoue le technicien qui vient de fêter ses 65 ans. Mais c’est quand même bien d’avoir une date [le 11 mai, ndlr] pour se fixer des plans car sinon on est trop dans le brouillard. J’aurais préféré qu’on arrête tout et qu’on reprenne quand la situation sanitaire serait redevenue normale. On peut s’interroger sur le bien fondé d’une reprise. »

« Le risque de voir un joueur se blesser au bout du deuxième match est multiplié par six »

Si le coach du FC Nantes est aussi sceptique sur l’option d’une reprise juste après le confinement, c’est peut-être qu’il se base sur les doutes de Cyril Moine. Le préparateur physique loue le travail à distance réalisé par les Canaris mais cela ne l’empêche pas d’avoir une crainte le cas échéant. « Si on prend les 11 mêmes et qu’on les fait jouer tous les trois jours, le risque de voir un joueur se blesser au bout du deuxième match est multiplié par six et ainsi de suite, explique-t-il. Sans compter qu’avec le confinement, les joueurs se retrouvent à courir sur des surfaces dures comme la route et là on a des contraintes énormes au niveau de l’organisme et ça provoque parfois certaines douleurs au niveau de l’articulation ou des tendons voire des douleurs musculaires. » Le risque de blessures répétées est donc d’autant forcément plus grand.