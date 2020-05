FC Nantes : un espoir des Canaris affolerait le Mercato

false

Si l’on en croit le site footmercato, le jeune attaquant du FC Nantes, Edoly Lukoki Mateso, âgé de 16 ans, intéresserait déjà plusieurs clubs anglais.

L’information est donnée par nos confrères de Foot Mercato. Et tend à priver que le Mercato n’a décidément plus aucune limite, notamment chez les jeunes espoirs de certains clubs français. Ainsi, Edoly Lukoki Mateso, attaquant de 16 ans du centre de formation du FC Nantes, susciterait déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Et non des moindres. « Everton et Norwich City sont déjà sur les rangs tandis qu’Arsenal pourrait être le prochain à se mettre sur la liste des courtisans. Reste à connaître la position du FC Nantes qui n’a pas encore montré clairement ses intentions quant à l’avenir de sa jeune pépite. »

On doute, néanmoins, que les décideurs nantais tardent à réagir au vu de telles propositions. Surtout que Christian Gourcuff, l’entraîneur du FCN, a fixé comme priorité l’émergence de jeunes talents au sein de son équipe première.