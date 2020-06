FC Nantes : un flop monumental inspire le Stade de Reims

true

Comme le FC Nantes il y a un an, le Stade de Reims travaille une nouvelle identité visuelle. Un logo 2020 va sortir…

Il y a un an, le FC Nantes avait suscité un vent de controverse chez ses propres supporters en repensant le logo du club comme un projet marketing. Résultat : les Canaris s’étaient retrouvés avec un logo ressemblant curieusement à celui de la Juventus de Turin. Loin de l’identité des Jaune et Vert.

Un an plus tard, c’est au tour du Stade de Reims de revoir son blason… Et, si l’on en croit « EcoFoot », il est aussi question de retravailler la marque champenoise autour d’un logo modernisé, avec le risque d’un flop aussi retentissant que celui du FCN.

Du côté des fans, l’idée est bien évidemment assez loin de faire l’unanimité et beaucoup redoutent de voir le résultat final…