FC Nantes : un handicap rédhibitoire sur le coronavirus ? 

true

Georges Riaud, médecin de l’effectif professionnel du FC Nantes, s’est exprimé sur la pandémie de coronavirus qui touche la planète.

Christian Gourcuff est disert en ces temps de crise. L’entraîneur du FC Nantes, après avoir expliqué qu’il profitait de cette période de confinement pour avancer sur le mercato, s’est rangé au côté d’André Villas-Boas concernant la mise en place d’un calendrier décalé la saison prochaine.

Le coach des Canaris a aussi dit qu’il ne lâchait pas ses joueurs et restait très attentif à leurs travaux à leur domicile. Le Breton est bien aidé par Georges Riaud, docteur de l’effectif professionnel du FC Nantes depuis 1998 qui a tenu à donner son opinion sur la pandémie qui sévit.

⚫️ Le FC Nantes présente ses sincères condoléances la famille et aux proches de Pape Diouf. Le football français perd l’une de ses grandes figures. Soutien, @OM_Officiel. pic.twitter.com/FeUx9ybYE1 — FC Nantes (@FCNantes) March 31, 2020

« En France, nous avons un gros handicap par rapport à d’autres nations : nous ne pouvons pas tester les gens ! Les Coréens ont déjà pratiquement éradiqué le virus en isolant les cas positifs puisqu’ils les connaissent. Chez nous, c’est plus difficile à détecter, a réagi Riaud sur le site officiel des Canaris en évoquant une autre difficulté. Le fait d’être porteur du virus et de ne pas le savoir, c’est aussi vrai pour d’autres comme la grippe par exemple. On peut avoir une grippe sans s’en rendre compte. La vraie différence, c’est qu’une personne grippée pourra contaminer une à deux personnes au maximum (1,5 en moyenne selon les chiffres) tandis que là, le porteur du Covid-19 peut contaminer davantage de monde. La contamination est donc plus forte. »