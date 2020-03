FC Nantes : un maillot en hommage à Emiliano Sala voit le jour        

true

Plus d’un an après la disparition tragique d’Emiliano Sala dans un crash aérien, le club de Progreso n’oublie pas l’ancien attaquant argentin du FC Nantes.

Les hommages à Emiliano Sala ne s’arrêteront jamais et l’attaquant argentin serait sanx doute très ému et fier de voir le mouvement de solidarité qu’il a su provoquer. Plus d’un an après sa tragique disparition dans un crash aérien en compagnie de son pilote David Ibbotson, Progreso continue d’alimenter les pensées à l’endroit de l’ancien attaquant du FC Nantes.

Quelques semaines après avoir rebaptisé son stade au nom de l’attaquant argentin, son ancien club formateur, le San Martin de Progreso a décidé de lui rendre un hommage vestimentaire. Le club argentin, qui évolue habituellement en rouge et noir, vient en effet de dévoiler son nouveau maillot extérieur, une tenue striée de rayures verticales jaunes et vertes… en clin d’oeil à la tenue du FC Nantes, dernier club de Sala. Sûr que les supporters des Canaris, très marqués par l’épisode Sala, sauront apprécier.