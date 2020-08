FC Nantes : un petit protÃ©gÃ© de Gourcuff loue le travail du staff technique

Arrivé de Laval l’été dernier, Bridge Ndilu a passé la saison 2019/20 en réserve, où ses 6 buts en 14 matches ont convaincu Christian Gourcuff de lui donner une chance à l’étage supérieur. L’entraîneur du FC Nantes a donc convié l’attaquant de 20 ans à la préparation estivale et celui-ci a remercié le staff technique pour l’avoir mis physiquement au niveau de ses coéquipiers

« Physiquement, je me sens plutôt bien, de mieux en mieux chaque jour. J’avais pris un peu de retard mais le staff a tout fait pour que je revienne au plus vite. Maintenant, l’objectif c’est d’arriver prêt physiquement dans trois semaines, pour l’entame du championnat. »

« Contre Anderlecht, lors de notre dernier match amical, on a joué une solide formation, bien en place et plus avancée que nous dans cette préparation mais on a su faire face, en équipe. Il faut continuer à bien travailler. »