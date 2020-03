FC Nantes : un premier danger venu d’Italie en vue du mercato ?

true

Si l’on en croit un média italien, le milieu de terrain du FC Nantes, Imran Louza, serait déjà dans les petits papiers du Milan AC en vue du prochain mercato.

Pas grand monde, en début de saison, n’aurait parié sur une telle ascension. Et pourtant. Imran Louza, en quelques mois seulement, s’est bel et bien installé au sein du milieu de terrain du FC Nantes. Avec des chiffres, et des statistiques, qui se passent de commentaires : 24 matches disputés, dont 22 en tant que titulaire, 2 buts inscrits et 3 passes décisives.

De quoi nécessairement donner des idées à certains clubs européens. Et à la rubrique mercato de gagner, doucement mais sûrement, le Football Club de Nantes. Ainsi, et c’est le site Calciomeracto qui l’affirme, le Milan AC a Louza dans le viseur depuis plusieurs semaines.

Une somme à revoir à la hausse

Toujours selon le média, le club italien serait pleinement disposé à mettre 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Au regard de la saison du Nantais, on doute, néanmoins, qu’il quitte la Jonelière à ce tarif…