FC Nantes : un proche de Gourcuff débarque dans le staff !

true

Cet été, il va y avoir un peu de changement dans le staff de Christian Gourcuff au FC Nantes. Un nouveau proche du Breton va débarquer chez les Canaris.

Au FC Nantes, on a la volonté de bâtir avec Christian Gourcuff et en s’appuyant sur ses idées. Après avoir réclamé et obtenu les prolongations jusqu’en juin 2022 de son préparateur physique Cyril Moine et de son adjoint Patrick Collot, déjà présent dans le staff de Vahid Halilhodzic et qui avaient poursuivi avec le Breton, Christian Gourcuff va voir débarquer un nouveau renfort de son carnet d’adresse.

Adjoint chargé de la réathlétisation des joueurs blessés, Alexandre Farhi va quitter le FCN cet été à l’issue de son contrat. Selon « Ouest-France », il sera remplacé par Guillaume Marie. Actuellement en poste dans le modeste club de Dives-Cabourg (Régionale 1), l’intéressé rejoindra un Christian Gourcuff qu’il avait déjà côtoyé lors de leur passage commun en Algérie, lorsque le technicien de 64 ans était sélectionneur des Fennecs.

En revanche, toujours selon le quotidien sportif, Jérémy Guy (adjoint de l’entraîneur des gardiens Willy Grondin) ne restera pas dans le staff au delà de cette saison. Pour l’instant, il n’a pas été remplacé…