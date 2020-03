FC Nantes : un remède radical contre le coronavirus au FCN ? 

true

Le coronavirus est en train de ralentir la tenue des événements sportifs en France. La L1 et la L2 ne sont évidemment pas épargnées par la propagation constante de l’épidémie. Alors que la LFP a pris la décision que la L1 et la L2 se dérouleraient à huis-clos jusqu’au 15 avril, Waldemar Kita pourrait avoir dégoté un remède radical : un arrêt total pour quinze jours ou trois semaines ! Le but du président du FC Nantes est de protéger au mieux les joueurs et staffs contre le coronavirus.

Les joueurs restent exposés malgré les huis-clos

« Il y a une perte économique, c’est clair, a admis le boss du FC Nantes dans un entretien accordé à RMC Sport. Maintenant, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’on diminue les risques en faisant un huis clos, mais il faut penser aussi aux joueurs. Car les joueurs, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de spectateurs qu’ils ne risquent pas de ramener le virus avec eux et se le redonner. Il y a aussi le personnel, le staff, tout un groupe qui est là. Je pense qu’on ne se préoccupe pas du tout de la santé des joueurs. »

Le président du FC Nantes s’appuie notamment sur le championnat suisse, à l’arrêt total jusqu’au 23 mars. « La meilleure solution, comme la Suisse l’a fait, c’est d’arrêter pendant quinze jours à trois semaines l’activité, a-t-il poursuivi. On aurait pris un peu le temps de la réflexion. Cela nous aurait permis de nous organiser. Est-ce qu’on joue plus tard ? Est-ce que qu’on joue plusieurs fois dans la semaine tous les trois ou quatre jours ? Cela aurait pu être différent. »

Le FC Nantes va jouer à huis clos à la Beaujoire contre Nîmes samedi et face à l’OL le 11 avril. Entre-temps, les Canaris se rendront à Reims (22 mars) et à Monaco (5 avril).