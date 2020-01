FC Nantes : une légende des Canaris chasse deux idées reçues sur Gourcuff et le FCN

true

S’il est parfois dépeint comme entêté, cloisonné dans un système et des idées, Christian Gourcuff est un personnage beaucoup plus complexe que ça. Depuis son arrivée au FC Nantes, le technicien breton détonne par sa capacité d’adaptation et son souhait de s’inclure parfaitement dans l’environnement complexe imposé par Waldemar Kita.

Non, Gourcuff n’est pas un coach borné

Dans les colonnes de France Football, l’ancien canari Patrice Loko, qui a été dirigé par Gourcuff à Lorient (2002-04), dépeint un coach très différent de l’image qu’il renvoie pour l’extérieur : « Ce que la presse ne dit pas assez c’est qu’il aime ses joueurs, qu’il est très gentil dans le vestiaire tout en étant dur sur le terrain. Il a su installer certains jeunes comme Imran Louza au milieu, ou faire jouer de temps en temps Samuel Moutoussamy, qui me fait penser à Christian Karembeu et qui a beaucoup d’avenir ».

Non, le FCN n’est pas chiant à regarder

Autre étiquette qui dérange l’ancien buteur de l’équipe de France : le fait que le FC Nantes de cette année soit vue comme une équipe défensive du fait du nombre important de victoires 1-0 récoltées. « Gourcuff est l’entraîneur idéal pour le FCN cette année. Il ne joue pas le 0-0, il fait avec ce qu’il a, car il n’a pas l’équipe pour jouer les premiers rôles. A l’arrivée, on s’ennuie moins que les années précédentes », explique un Patrice Loko régulièrement présent en spectateur aux entraînements nantais cette saison.