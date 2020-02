FC Nantes : une machine de guerre a métamorphosé Marcus Coco

true

Le FC Nantes a impressionné par sa cohérence samedi à Marseille (3-1). Même André Villas-Boas a dû s’incliner devant la tactique employée par Chfistian Gourcuff, qui n’a jamais caché que les résultats décevants du moment étaient conditionnés par ses nombreuses absences.

Après avoir récupéré sa charnière Girotto – Pallois, le coach des Canaris va retrouver Marcus Coco cette semaine. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche le 11 août à Lille, l’ancien Guingampais en a bientôt terminé de sa longue période d’absence. Son retour s’est accéléré grâce à l’appui du « FC Nantes Performance Pôle Scientifique », sorte de NantesLab qui fait des miracles sur les blessés grâce à des méthodes innovantes.

Coco en meilleure forme qu’en début de saison !

« J’ai fait du cardio sur le haut du corps avec un vélo à bras, confirme dans France Football Coco tout heureux d’être le cobaye de ces machines de guerre. Pour moi, ici, tout a changé. On a notamment entrepris un travail de renforcement. Et grâce à cela, je ne ressens plus de douleurs au dos. Ça m’a soulagé alors qu’avant je pouvais être gêné, même après un footing. J’ai découvert beaucoup de choses. » C’est donc avec un Coco en meilleure forme qu’en début de saison que Gourcuff pourra composer pour l’achever d’ici au printemps. Un vrai petit miracle.