FC Nantes : Valentin Rongier définit la grande différence entre les Canaris et l’OM

Même s’il se sent comme un poisson dans l’eau à Marseille, même s’il a tout fait pour quitter le FC Nantes et rejoindre la Canebière l’été dernier, Valentin Rongier ne dira jamais de mal de son club formateur. Le milieu de terrain est trop respectueux de la Maison Jaune, qu’il apprécie de toute façon sincèrement.

Mais cela ne l’empêche pas de faire preuve de lucidité quand il est invité à comparer ses nouveau et ancien clubs. Dans une interview parue aujourd’hui dans Ouest France, Rongier explique ainsi : « Quand tu existes à l’OM, on te regarde autrement ».

Tout, finalement, n’est que question de contexte. Marseille, club plus suivi et où la pression est plus grande qu’à Nantes, sert de véritable juge de paix pour mesurer la qualité d’un joueur. Il y a trente ans, il était difficile de juger de la qualité d’un Canari parce qu’il était trop imprégné du fameux jeu à la nantaise. Aujourd’hui, c’est parce que l’attente y est moins forte. Comme quoi, certaines choses ne changent pas !