FC Nantes : Veretout n’a pas oublié les Canaris mais n’est pas pressé de revenir en L1

true

Dans un entretien au Corriere dello Sport, Jordan Veretout (AS Roma, 27 ans) a évoqué son amour pour le FC Nantes mais également son avenir.

Désormais à l’AS Roma, Jordan Veretout (27 ans) est resté en Italie pour y vivre son confinement. Pour tuer le temps, l’ancien champion du Monde U20 donne aussi quelques interviews. C’était notamment le cas jeudi dans le « Corriere dello Sport » où il a évoqué son amour pour le FC Nantes. Natif d’Ancenis, le milieu de terrain a toujours eu le cœur jaune et vert.

« Mes parents m’ont demandé où je voulais aller et j’ai préféré Nantes. C’était l’équipe que je supportais, j’avais plein de posters des Canaris dans ma chambre. Je suivais déjà la Ligue 1. Je me souviens bien du titre en 2001. J’avais huit ans et j’étais à la Beaujoire lors du match décisif contre Saint-Etienne », raconte l’intéressé.

Pour autant, la page FCN est bel et bien tournée aujourd’hui pour Jordan Veretout, peu désireux de revenir en France, lui qui a pourtant entretenu des contacts avec l’OL ou encore l’OM sur ces dernières saisons : « Je me sens très heureux en Italie, à mon aise. Retourner en France n’est plus une priorité pour le moment. J’espère rester aussi longtemps que possible à la Roma car j’aimerais gagner quelque chose avec ce club ».