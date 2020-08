FC Nantes : victime de l’hécatombe Covid, Gourcuff rassure sur sa dernière tuile

true

Si Renaud Emond est sorti sur blessure lors de FC Nantes – Le Havre (3-1) hier à la Baule, il n’y a pas d’inquiétude majeure à avoir pour la présence du Belge contre Bordeaux.

Si le FC Nantes a rassuré à une semaine de sa reprise en Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux, Christian Gourcuff a quand même perdu un nouveau joueur sur blessure avec la sortie de Renaud Emond contre le Havre (3-1) samedi.

Avec sept cas de Covid-19 non rétablis chez les Canaris (Coco, Castelletto, Kolo Muani, Petric, Blas, Abeid, Touré) et les blessures de Limbombé et Wagué, cela commence à faire beaucoup pour un seul effectif.

Heureusement, si l’on en croit l’entraîneur du FC Nantes, c’est le principe de précaution qui a été adopté pour Renaud Emond et son souci n’est pas trop grave : « Il a senti une raideur aux ischios. Lui voulait continuer, mais on n’a pas pris de risque et on a bien fait. A priori, il n’y a pas de lésion. On verra cette semaine comment il récupère », a fait savoir Gourcuff à Ouest-France.