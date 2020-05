FC Nantes : Vincent Bessat revient sur les plus belles années de sa carrière

true

Ancien milieu offensif du FCN, Vincent Bessat n’a gardé que des bons souvenirs de ses quatre années passées en Loire-Atlantique.

Nantais de 2011 à 2015, Vincent Bessat a accordé une interview au site du FCN. L’occasion pour le milieu offensif, qui sort d’une année difficile à Chypre, d’évoquer les plus beaux moments de sa carrière, tous teintés de jaune. De l’ambiance unique de la Beaujoire au lien très étroit qui l’unit à ses anciens coéquipiers, il n’a rien oublié.

« Clairement, ce sont les plus belles années de ma carrière, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. J’ai fait des rencontres formidables et il y a aussi eu la naissance de l’une de mes filles. C’était exceptionnel. Je repense à la relation tissée avec les joueurs et on en parle encore ! Personne n’a pu retrouver ça ailleurs. Réussir à allier les relations professionnelles du football et les relations humaines dans le vestiaire, c’était unique. Il y avait une vraie alchimie. Les staffs, le personnel du club, les supporters nantais et la tribune Loire… J’ai été marqué par ça. »

« C’est un tout. Je ne jette la pierre sur personne mais Michel Der Zakarian a su prendre le groupe d’une certaine manière, chose qui n’était peut-être pas le cas avec l’entraîneur précédent. Du côté des joueurs, il y a aussi eu une prise de conscience également. Les nouveaux ont apporté leur pierre à l’édifice et l’alchimie est arrivée très rapidement. Les victoires ont aidé l’équipe à avancer et c’est évidemment un facteur majeur. Le lien avec le public… l’ambiance était incroyable ! Quand les adversaires venaient jouer à Nantes, ce n’était jamais évident pour eux. »