FC Nantes : Waldemar Kita justifie sa posture pour poursuivre l’entraînement

Si de nombreux clubs de Ligue 1 (Stade Rennais, SCO Angers, FC Metz, RC Strasbourg, ASSE, Girondins de Bordeaux, Toulouse FC, Montpellier HSC, OGC Nice) se sont mis en arrêt jusqu’à nouvel ordre du fait de la pandémie de coronavirus et que d’autres (PSG, OL) se sont mis en pause au moins jusqu’à mardi avec une reprise dans des conditions très spéciales, le FC Nantes ne compte pas parmi ceux qui ont décidé de tout arrêter.

Waldemar Kita veut continuer les entraînements

S’il était l’un des premiers à avoir appelé à l’arrêt de la Ligue 1, Waldemar Kita souhaite continuer les entraînements et ne comprend pas la demande de Roxana Maracineanu, la Ministre des Sports réclamant que les entraînements se déroulent à dix personnes maximum, encadrants compris. « Ils vont avoir beaucoup plus de contact avec des personnes extérieures et donc des chances de contracter le virus que s’ils vivent en groupe fermé à dix ou vingt personnes. Là, quatre vestiaires différents, ça va être compliqué. On parle de sportifs de haut-niveau, qui ont besoin d’entretenir leur outil de travail, leur corps ou alors on arrête tout », a exprimé, dans « Ouest-France », le boss des Canaris, avant le passage en phase 3 samedi soir.

Il propose aux joueurs de se mettre en arrêt sans perte de salaire

En revanche, le président du FCN se voulait compréhensif à l’égard des joueurs ne souhaitant pas s’entraîner durant cette période difficile : « Comme je l’ai dit à chacun, si vous avez besoin de rester chez vous pour vous occuper de vos enfants, pas de problème. Priorité à la famille. Tout le monde percevra la totalité de son salaire. On s’arrangera. Il faut que les gens soient à l’aise. Je ne vais pas parler d’économie et dire en même que la santé des gens ait la priorité ».