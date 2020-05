FC Nantes : Waldemar Kita rassure encore sur les finances des Canaris

true

Waldemar Kita l’assure : malgré la crise sanitaire du coronavirus, le FC Nantes n’a rien à craindre pour sa situation financière.

S’il a chiffré le manque à gagner de la saison 2019-20 à « 20 M€ voire un peu plus », Waldemar Kita n’est pas du tout inquiet pour son FC Nantes. Et ce n’est pas la dénonciation par Canal+ de son contrat avec la LFP qui est de nature à l’inquiéter. « Je l’ai toujours dit, je n’ai jamais établi de budget que sur les recettes des droits TV. C’est un plus car on peut mieux équilibrer certaines choses. Ça permet d’avoir une gestion saine », a expliqué le boss du FCN à « Presse Océan ».

« Je ne vais pas lâcher comme ça »

« Je n’arrive pas à comprendre que l’on s’inquiète par rapport à ça. On peut tenir jusqu’à la fin de saison sans aucun problème (…) S’il faut mettre de l’argent, on le mettra. Aucun problème. Je ne vais pas lâcher comme ça, c’est impossible », a fait savoir Waldemar Kita, reconnaissant malgré tout être obligé de laisser ses joueurs en chômage partiel pour n’avoir à payer entre 2,5 et 3 M€ par mois dans l’attente du retour des compétitions : « Les joueurs sont intelligents, ils acceptent certaines conditions. Ce sont quand même les clubs qui doivent payer… »

Et l’homme d’affaires franco-polonais l’assure : les sponsors suivront le mouvement. « J’ai eu Daniel Augereau (Synergie) au téléphone, il me soutient à 100 %. C’est tout à son honneur. Je le remercie. Comme les autres sponsors. Ils comprennent très bien la situation ».