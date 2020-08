Girondins – FC Nantes (0-0) : Coulibaly, Chirivella, Baysse… Les rares leçons d’un triste nul

false

Les Girondins et le FC Nantes se sont séparés sur un triste score nul et vierge (0-0) au terme d’un match loin d’être emballant…

Zerkane, douloureux baptême du feu

L’une des curiosités de ce derby de l’Atlantique entre les Girondins et le FC Nantes était la présence comme titulaire de Medhi Zerkane. Le milieu de terrain formé au sein du club bordelais, et brillant pendant la préparation, a obtenu la confiance de Jean-Louis Gasset… Sauf que ces débuts ont vite tourné au cauchemar. A peine vingt minutes de jeu et suite à une intervention non maîtrisée, l’arbitre a décidé de l’exclure. Une première douloureuse comme titulaire avec son club formateur.

Coulibaly renforce l’urgence d’un buteur

Waldemar Kita l’a affirmé clairement dans les colonnes de Ouest France. La priorité nantaise est aujourd’hui l’arrivée d’un avant-centre qui pourrait même débarquer sans même attendre une vente. Une annonce rassurante à double titre. Car face aux Girondins, Coulibaly a affiché un visage bien discret avec un déficit et de mobilité qui n’a pas aidé les Canaris offensivement. Sans compter un bilan décevant sur une de ses forces, le domaine aérien. Forcément, ce n’est pas avec ce type de performance que les courtisans devraient se précipiter pour offrir au FC Nantes de quoi recruter un buteur.

Baysse, grand gagnant avec Gasset ?

L’une des petites surprises de la composition de Jean-Louis Gasset était la présence de Paul Baysse comme titulaire aux côtés de Laurent Koscielny. L’ancien défenseur de l’OGC Nice, pas dans les plans de Paulo Sousa, n’a pas manqué l’occasion de séduire son nouveau coach. Avec l’expérimenté Koscielny, Baysse a réalisé un match plein en remportant de nombreux duels. De quoi lui garantir une place de titulaire sur la durée ?

Chirivella, la bonne pioche se confirme

Depuis son arrivée en provenance de Liverpool, Pedro Chirivella a montré de bonnes choses lors des matchs de préparation du FC Nantes. Un constat qui s’est confirmé ce vendredi soir. Dans un match où les satisfactions nantaises n’auront pas été nombreuses, le milieu espagnol s’est distingué par sa qualité technique, sa faculté à jouer rapidement vers l’avant et sa belle entente avec Imran Louza. Un bilan prometteur qui aurait pu être encore meilleur si sa frappe juste après la pause avait connu meilleur sort.