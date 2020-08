Girondins – FC Nantes (0-0) : Gourcuff souligne la grosse lacune des Canaris

true

Le FC Nantes, pourtant en supériorité pendant plus d’une heure, n’a pas réussi à faire la différence pour s’imposer face aux Girondins (0-0).

C’est en prestation décevante que le FC Nantes a livré ce vendredi soir au Matmut Atlantique. Les Canaris sont apparus bien incapables de faire la différence face à des Girondins pourtant à dix. Une déception pour Christian Gourcuff qui ne l’a pas caché devant la presse. « On manque peut-être de rythme pour accélérer, mais ça, ça sera le cas de toutes les équipes. Évidemment, on est déçu du résultat et de la prestation, même si tout n’est pas à jeter. On ne va pas se satisfaire de cela », a confié le coach nantais dans des propos relayés par le compte Twitter du club.

Surtout, Christian Gourcuff a pu mesurer une nouvelle fois tout le travail qui l’attend dans le domaine offensif. Le manque de décalages créés face à une équipe à 10 a particulièrement sauté aux yeux. « On sait qu’il faut en faire plus, même s’il y a eu du positif, notamment dans la phase de préparation. En revanche, on a eu de l’incapacité à mettre de la vitesse », souligne l’entraîneur des Canaris.

Parmi les rares satisfactions de la soirée, Christian Gourcuff sait qu’il peut désormais compter sur un duo au milieu de terrain qui affiche une entente prometteuse. « Au milieu de terrain, je suis satisfait du duo Imran Louza – Pedro Chirivella. Ils ont cette qualité de ballon et cette faculté à faire circuler », relève Gourcuff.