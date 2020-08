Girondins – FC Nantes (0-0) : Pierre Ménès s’indigne de la purge et il n’est pas le seul

true

Les Girondins et le FC Nantes ont offert un triste spectacle pour le grand retour de la Ligue 1. Ce que Pierre Ménès n’a pas manqué de relever.

La L1 a repris ses droits six mois après, et à cause du Covid -19, ce sont les Girondins et le FC Nantes qui ont eu l’honneur de lancer la saison 2020-21 après le report du match OM-ASSE. Malheureusement, la rencontre a accouché d’une purge. Ce qui était prévisible selon Pierre Ménès. « Bordeaux-Nantes 0-0, quelle énorme surprise », a tweeté Ménès.

L’insider Mohamed Toubache-Ter a lui aussi montré du doigt la pauvreté de la rencontre. « Et dire qu’on avait tous hâte pour cette reprise… »

Quant à Opta, le site de stats, il a résumé la purge en une stat : « Il n’y a eu qu’un seul tir depuis l’intérieur de la surface dans la rencontre entre Bordeaux et Nantes (Hwang à la 45e), soit le plus faible total dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Rouillé ».