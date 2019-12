L’analyse de Charles Guyard : « Le FC Nantes s’incline pour finir l’année »

true

Défaits à la Beaujoire par Angers (0-1), les Canaris terminent 2019 sur un sentiment mitigé. La moisson du FC Nantes est aussi décevante que suffisante pour figurer en 5e position de L1.

« Les Canaris ne finiront donc pas l’année 2019 sur le podium. La faute au SCO d’Angers qui, pour la première fois de son histoire, s’est imposé à la Beaujoire ce samedi. Et pourtant, cette troisième place a, un temps, été une réalité, lorsque Ludovic Blas a ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu alors que, dans le même temps, à 115 kilomètres plus au nord, Bordeaux tenait Rennes en échec au Roazhon Park. Mais voilà, comme souvent dans les ultimes journées avant les trêves, les choses ont furieusement tendance à s’emballer, la perspective de passer les fêtes loin du foot aidant sans doute à débrider les enthousiasmes. Cela s’est vérifié ce 21 décembre avec un total de 18 réalisations inscrites en seconde période sur l’ensemble des pelouses de Ligue 1, soit une véritable avalanche quand on se souvient qu’une semaine plus tôt, aucun filet n’avait tremblé après l’entracte sur les six rencontres organisées le samedi soir !

Pour les Jaune et Vert, qui n’avaient jamais encaissé plus d’un but après la pause à la maison cette saison, cette réussite offensive a néanmoins été fatale. Bobichon, qui avait déjà scoré dans cette même Beaujoire face au FCN du temps où il portait le maillot nîmois sur les épaules en février dernier (victoire des Croco 4-2), a récidivé, égalisant pour le SCO à la 50e minute, avant que El Melali ne porte le coup de grâce à quelques minutes de la fin, plongeant Louis-Fonteneau dans la stupeur. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Rennes l’a aussi emporté face aux Girondins en marquant l’unique but de la partie peu avant le coup de sifflet final.

Résultat des courses : d’un hypothétique fauteuil de 3e, Nantes, où aucun remplacement n’a été effectué du match, a finalement glissé en 5e position égalant, mine de rien, son meilleur classement depuis sa remontée dans l’élite en 2014. La dernière fois, c’était à l’hiver 2017 : après 19 journées, la troupe de Claudio Ranieri avait bouclé la phase aller au 5e rang après une ultime victoire à Amiens (0-1), quelques jours après, à la Beaujoire, avoir disposé… d’Angers (1-0) pour terminer l’année en beauté à la maison. La différence, c’est qu’à l’époque les partenaires d’Emiliano Sala avaient récolté 33 points avant Noël quand ceux d’Abdoulaye Touré n’en comptent aujourd’hui que 29, une moisson qui ne permettait pas d’aller au-delà de la 7e place il y a un an !

Cap sur un attaquant au Mercato

Toujours est-il que cette feuille de route semble correspondre aux attentes du clan Kita qui aurait prolongé d’un an le contrat de Christian Gourcuff avant même le coup d’envoi du match face à Angers. Pour lui et son staff, débute maintenant une toute autre saison, celle du mercato d’hiver dont la priorité devrait s’orienter vers l’arrivée d’un nouvel attaquant histoire de redonner de l’élan à un secteur en manque d’inspiration (le FCN n’est que la 16e attaque de L1 avec 17 buts dont seulement 6 sont l’œuvre d’attaquants purs), et ce alors qu’Anthony Limbombe effectue son retour après un prêt peu convaincant au Standard de Liège… »