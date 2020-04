OM, FC Nantes : le confinement fait philosopher Rongier

true

Sur So Foot, le milieu de l’OM Valentin Rongier évoque son confinement. Avec une certaine mélancolie.

Le foot est à l’arrêt à cause de la crise sanitaire et Valentin Rongier ne semble pas très bien le vivre. Dans des propos relayés par So Foot, l’ancien capitaine du FC Nantes, aujourd’hui à l’OM, s’est laissé aller à une réflexion, en glissant que les joueurs, sans ballon, étaient ramenés à leur statut d’hommes « normaux »…

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

« Lorsqu’on n’a pas le football, les matchs, et les entraînements, nous ne sommes plus personne !, a expliqué le milieu de terrain. Les sportifs de haut niveau sont des petites personnalités publiques. On s’habitue à cette vie : de se faire reconnaître dans la rue, d’avoir l’adrénaline des matchs, d’être important… En restant à la maison, on redevient personne… (…) On se dit que sans le football, on n’est pas grand-chose. »