OM – Mercato : un ancien du FC Nantes pourrait bloquer la vente de Caleta-Car

Selon le Corriere dello Sport, Naples, intéressé par Duje Caleta-Car, privilégierait la piste de l’ancien défenseur du FC Nantes Diego Carlos (FC Séville).

L’OM table sur une vente de Duje Caleta-Car pour renflouer ses caisses cet été. Après une première saison décevante, le défenseur croate s’est refait une santé, à l’image de son équipe, et un transfert d’au moins 30 M€ est espéré.

Manchester City et Manchester United, notamment, sont sur les rangs. En Italie, l’intérêt du Napoli a filtré. Le club du sud de la Botte s’apprête à transférer Kalidou Koulibaly et pour remplacer le colosse sénégalais, il envisagerait de se tourner vers la L1. Outre Caleta-Car, le Niçois Malang Sarr (21 ans) et le Monégasque Benoît Badiashile (19 ans) seraient sur ses tablettes.

Mais selon le Corriere dello Sport, la piste prioritaire de Naples mène plutôt à un ancien de notre championnat en la personne de Diego Carlos, l’ancien nantais, aujourd’hui au FC Séville. Le Brésilien de 27 ans dispose d’une clause libératoire de 75 M€.