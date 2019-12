OM : un Canari fait déjà oublier Rongier au FC Nantes

false

Valentin Rongier parti à l’OM, un autre milieu de terrain issu du cru se révèle au FC Nantes en la personne d’Imran Louza.

La formation se porte bien au FC Nantes, ce qui n’était plus vraiment le cas ces dernières années. Grâce à Valentin Ronger, les Canaris ont pu renflouer leurs caisses l’été dernier, et le successeur de l’ancien capitaine, Ludovic Blas, monte en puissance après un début de saison poussif. Mais c’est un autre milieu de terrain, issu de la formation nantaise, qui se révèle cette saison : Imran Louza.

#Ligue1#NOFCN#Nimes 0-1 #Nantes Il est l’unique buteur et l’homme du match ce soir, Imran Louza!!@Louza_Imran 1⃣⚽️

🎯 82% passes réussies

🥇 Ballons gagnés au milieu

🥇 Passe avant une occasion

🥈 Passes avant un tir

🥈 Interceptions

🥉 Passes longues réussies#Louza #FCN pic.twitter.com/LufkeM46AT — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) 14 décembre 2019

A 20 ans, le Franco-marocain, natif de Nantes, est désormais un titulaire à part entière, et il sait se montrer décisif avec déjà 3 but et 1 passe décisive à son actif cette saison, en 15 matches. C’est lui qui a offert la victoire au FCN le week-end dernier à Nîmes (1-0), et le site Du Stade aux Stats en a fait l’homme du match, stats à l’appui. Louza a notamment réalisé 82% de passes réussies, 3 passes réussies et 2 interceptions aux Costières.