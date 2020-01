Résultat Coupe de France : Bayonne 0 – 2 FC Nantes (terminé)

Les hommes de Christian Gourcuff se sont sortis du piège des 32es de finale de la Coupe de France en venant à bout de Bayonne sur le score de 2-0. Dès la 13ème minute de jeu, c’est Kalifa Coulibaly qui a ouvert le score et permis au FC Nantes de prendre la tête dans cette rencontre.

En récupérant un ballon qui traînait dans la surface, il a pu battre le gardien d’une frappe surpuissante.

En deuxième période, à quelques minutes du terme, les Bayonnais pensaient être revenu au score avant que l’arbitre ne prenne la décision d’annuler leur but. Toutefois, les Nantais ont beaucoup souffert en fin de rencontre. Il a fallu attendre la dernière minute de cette rencontre pour voir le deuxième but inscrit par Mehdi Abeid d’un plat du pied parfaitement exécuté.

81 ‘I⏱️

L’attaque bayonnaise donne des sueurs froides aux défenseurs nantais et se montre de plus en plus insistante.

🔛 0⃣-1⃣#ABFCFCN pic.twitter.com/MxJAGvekxd

— FC Nantes (@FCNantes) January 4, 2020