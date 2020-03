SCO Angers – FC Nantes (2-0) : l’analyse dépitée de Gourcuff après le derby perdu

true

Ce samedi soir, le FC Nantes s’est encore incliné dans son derby sur la pelouse du SCO Angers (0-2). Une défaite qui risque de peser lourd sur la fin de saison. C’est d’ailleurs un Christian Gourcuff passablement agacé qui s’est présenté face aux micros.

« On a été incapables à mettre du rythme dans notre jeu, et c’était déjà le constat à la mi-temps. L’absence de mouvement et de générosité dans les courses ne nous permet pas de se créer des occasions », a déploré le technicien, qui voit son équipe de plus en plus fragile mentalement à l’approche de cette fin de saison.

« Il y a un doute qui s’installe »

« Il y a un doute qui s’installe aussi. On doit franchir un cap dans la façon de se libérer. Mais ça gamberge certainement », a poursuivi le technicien breton, qui ne souhaite pas cogner sur un joueur en particulier après ce non-match : « Je ne veux pas parler au niveau individuel. C’est beaucoup plus global que ça. À l’inverse du match à Marseille, ce soir il n’y avait aucun mouvement ».

Pour lui, la réaction tardive de ses Canaris était vaine : « A 2-0 contre nous, on a enfin commencé a mettre un peu de rythme. Trop tard. On perd toute lucidité en fin de match. C’était des tentatives dispersées ».