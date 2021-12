Newcastle scrute Reims, ça gronde à Strasbourg, un nouveau défenseur aux Girondins ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Une première recrue à l’AS Monaco ?

Même si ce n’est pas encore officiel, l’AS Monaco tiendrait la première recrue de son mercato hivernal. Présent en Principauté depuis la semaine dernière, Vanderson (20 ans) devrait rejoindre l’ASM qui est tombée d’accord avec Gremio. Selon L’Équipe, le club asémiste va payer le latéral droit 11 M€ et la somme sera réglée en cinq fois. Convoité notamment par Brentford et l’AC Milan, le Brésilien va signer un contrat de plus de quatre ans. Il concurrencera Ruben Aguilar et Djibril Sidibé, dont le contrat expire en juin. Le champion du monde 2018 a reçu une proposition de l’ASM qui ne le satisfait pas et il doit à nouveau rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours.

Newcastle lorgne El Bilal Touré

Cible de l’OM lors du dernier mercato hivernal, El Bilal Touré (20 ans) pioche depuis le début de la saison mais reste un joueur ayant la cote sur le marché. Selon Tribal Football, Newcastle serait en effet intéressé par le jeune attaquant du Stade de Reims. Nicky Hammond, chargé du recrutement des Magpies, pousserait même personnellement pour son arrivée en janvier.



Guilbert est gonflé

Un stoppeur aux Girondins ?

Attentif à la situation des Girondins de Bordeaux, Sébastien Piocelle a donné des conseils Mercato à Vladimir Petkovic. Selon l’ancien milieu du FC Nantes, un défenseur central doit impérativement signer en janvier pour stabiliser l’équipe. « Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, ce serait ma priorité, a déclaré Piocelle dans des propos relayés par Girondins4Ever. Quand tu vois le médiocre niveau d’Edson Mexer… Stian Gregersen, je ne connaissais pas, mais c’est moyen. Laurent Koscielny… Ils ont vraiment une ligne de quatre qui fait trop d’erreurs. J’essayerai de prendre un défenseur central avec de la vitesse, un bon joueur, pas qu’un sprinteur et je continuerai dans ce qui est mis en place. »

Guilbert gronde au RC Strasbourg

Hier, les nouvelles mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la crise sanitaire ont fortement déplu à Frédéric Guilbert. Le défenseur du RC Strasbàurg ne comprend pas en effet la décision d’une nouvelle jauge dans les stades et ne s’est pas prié pour le faire savoir. « Tu es vacciné, tu vas au stade !!! Tu es pas vacciné tu prend un abonnement à Amazon, a-t-il pesté sur Twitter. Sur ce, ils m’ont fatigué, force à tous et surtout à tout le personnel soignant et à ceux qui sont là chaque jour pour que ont puissent s’en sortir. Tu te vaccines pour retrouver ta ‘liberté’. Une fois vacciné on te l’enlève… »

